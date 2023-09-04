В Самарской области спасатели спустили с крыши дома пострадавшего мужчину

Пострадавшего спустили на землю с помощью носилок и тросов Фото: скриншот видео

В Самарской области на территории одного из частных домов произошло ЧП. Там мужчина упал с высоты во время работ на крыше. Чтобы спустить пострадавшего на землю, понадобилась помощь сотрудников ПСС Самарской области. Один из спасателей — Александр Ушаков — поделился на своей странице в соцсети видео с места происшествия.

— Давно такого дежурства не было: три выезда подряд, в общей сложности более 13 часов работы. В ролике второй по счету: падение с высоты. Постарался показать все действия поэтапно: разведка, осмотр пострадавшего, подготовка снаряжения, постановка задачи для каждого участника, транспортировка. Отработали, на мой взгляд, на отлично, — рассказал спасатель.

На кадрах видно, что пострадавший лежит на крыше. Рядом с ним — упавшая лестница. Мужчина настолько сильно ударился, что не смог самостоятельно спуститься вниз. Прибывшие на место спасатели проверили его состояние, а затем погрузили на носилки и с помощью тросов благополучно спустили на землю.

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