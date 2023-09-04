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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:44

В Самарской области объявлена чрезвычайная опасность в лесах с 5 по 8 сентября

В Самарской области установится сухая жаркая погода
Алена ПРОВКИНА
Жителям не рекомендуют посещать лес

Жителям не рекомендуют посещать лес

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители получили штормовое предупреждение. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов с 5 по 8 сентября. В регионе установилась сухая жаркая погода, из-за чего возрастает риск природных пожаров. При этом, чаще всего причиной возгорания становится человеческая халатность.

Жителям рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов, не стоит разводить костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками. Не строит поджигать сухую траву на полях и полянах.