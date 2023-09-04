Самарская область попала в число лидеров по инновационной активности организаций

Губерния более чем в 1,5 раза опережает среднероссийские показатели / Фото: Минэкономразвития Самарской области

Самарская область признана одним из лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2022 год, область заняла третье место в общем рейтинге субъектов страны. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в губернии созданы условия для развития высокотехнологических и инновационных проектов.

– Высокая инновационная активность региональных компаний и наработанные компетенции университетов и инжиниринговых центров способствовали привлечению в регион крупного инвестора для реализации создания полного цикла производства беспилотных авиационных систем – компании «Транспорт Будущего. Также в проекте задействованы ОЭЗ «Тольятти». Уже открыты профессиональные кафедры в вузах региона, а также образован профильный комитет в составе НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», – пояснил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Важный вклад внес технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Он оказывает экспертную поддержку резидентам на всех этапах проектной деятельности. На его базе размещаются представительства фондов «Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и «Сколково».

Подобный успех Самарской области был достигнут благодаря условиям, созданным для развития инноваций как на малых, так и на крупных региональных предприятиях. По уровню подобной активности организаций губерния более чем в 1,5 раза опережает среднероссийские показатели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал