В Самарской области полицейские ловят нарушителей с помощью квадрокоптера

Теперь шести водителей-нарушителей ждет административное наказание. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции контролируют дорожное движение через квадрокоптер. Полицейские провели рейд на аварийно-опасном участке автодороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе.

— За время рейда в отношении нарушителей было составлено шесть административных протоколов за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Теперь водителей ждет административное наказание. Им придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, либо их лишат водительских прав на срок до шести месяцев. Напомним, на видеокамера с объективом высокого разрешения на квадрокоптере позволяет полицейским контролировать участок дороги до 4 км.

Фиксировать регистрационный номер транспорта-нарушителей можно и днем, и ночью. Информация направляется ближайшему экипажу ДПС, который останавливает водителя для составления административного материала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал