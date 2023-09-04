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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:10

В Самаре проводят мониторинг на перекрестке Красноармейской и Галактионовской

Специалисты продолжают мониторинг эффективности новой временной схемы
Алена ПРОВКИНА
В городе продолжается мониторинг. Фото: мэрия

В городе продолжается мониторинг. Фото: мэрия

В Самаре вновь скорректировали движение. Изменение провели в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. С завершением одного из этапов строительства станции метро «Театральная» по улице Красноармейской в оба направления движения вновь стали доступны.

Специалисты также, что при следовании транспорта в направлении «из города» приоритет сигнала светофора отдадут трамваям. Сотрудники ведомств продолжают мониторинг дорожной ситуации на участке.

Сотрудники отмечают, что при следовании транспорта в направлении «из города» приоритет согласно сигналу светофора будет отдан трамваям.