Ранее в бивалютный депозит был включен китайский юань / Фото: www.sberbank.com

У российских компаний появилась возможность заключать бивалютный депозит с новыми валютами. Им стали доступны пары «рубль — казахстанский тенге» и «рубль — белорусский рубль».

— Мы видим тенденцию ухода корпоративных клиентов от долларов и евро в валюты дружественных стран. Поэтому мы решили расширить линейку валютных пар: помимо китайского юаня, мы добавили в бивалютный депозит казахстанские тенге и белорусские рубли, — отметил директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

Бивалютный депозит может быть актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность с Казахстаном и Белоруссией, а также хотят диверсифицировать свою валюту баланса. Инструмент дает повышенную доходность на свободные средства и может использоваться как альтернатива покупки/продажи валюты без комиссии.

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