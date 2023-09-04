Депобр Самары проведет проверку в школе № 170 из-за жалоб на качество питания

Кадет заявил, что в течение года их кормили продуктами плохого качества Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Появилась информация о нарушениях в самарской школе № 170 с кадетским отделением-интернатом. Один из учеников пожаловался на качество питания и условия пребывания там. Соответствующее обращение молодой человек прислал в редакцию «КП-Самара».

- В течение учебного года мне и другим кадетам предоставляли питание ужасного качества и в крайне малом количестве. Мы были вынуждены за собственные деньги ходить в магазин и покупать себе продукты. Кроме того, мы много раз видели, как повара выносят продукты из столовой, а непонятные люди увозили их в неизвестном направлении, - рассказал кадет.

Также молодой человек рассказал, что получает угрозы и оскорбления со стороны руководства школы. Поводом якобы стало то, что парень ночевал в кадетском корпусе на выходных, когда не мог поехать домой. Он утверждает, что это не запрещено уставом. Кроме того, парень уверяет, что глава учебного заведения незаконно удерживает его госнаграду, которую он получил за участие в параде. Молодой человек попросил придать огласке эту ситуацию.

Насколько известно, информация о случившемся уже дошла до департамента образования Самары. В ответе ведомства, который имеется в распоряжении редакции, говорится, что в сентябре-октябре 2023 года планируется провести в школе выездную проверку по качеству питания. Что касается награды, то, по данным Депобра, молодой человек не получил ее из-за отсутствия на построении и за нарушение, допущенное во время подготовки к мероприятию. Разберется ведомство и в других поступивших от парня жалобах.

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