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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 12:40

Жители Тольятти сообщили об эвакуации дома на пр. Степана Разина

Появились сообщения об обнаружении гранаты в вентиляции дома на пр. Степана Разина в Автограде
Алена ПРОВКИНА
Горожане поделились кадрами в социальных сетях. Фото: "Тольятти"

Горожане поделились кадрами в социальных сетях. Фото: "Тольятти"

В Тольятти местные жители поделились информацией о возможной эвакуации на проспекте Степана Разина, 28. На место прибыли спецслужбы.

Согласно опубликованным в соцсетях данным, происшествие случилось в Автограде днем в понедельник, 4 сентября 2023 года. Очевидцы сообщают, что некие специалисты прибыли выполнять работы в одной из квартир, но обнаружили гранату в вентиляции. По словам горожан, на место прибыли сотрудники ведомств.

Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. По данному сообщению проводится проверка, подробности уточняются.