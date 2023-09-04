Жители Тольятти сообщили об эвакуации дома на пр. Степана Разина

Горожане поделились кадрами в социальных сетях. Фото: "Тольятти"

В Тольятти местные жители поделились информацией о возможной эвакуации на проспекте Степана Разина, 28. На место прибыли спецслужбы.

Согласно опубликованным в соцсетях данным, происшествие случилось в Автограде днем в понедельник, 4 сентября 2023 года. Очевидцы сообщают, что некие специалисты прибыли выполнять работы в одной из квартир, но обнаружили гранату в вентиляции. По словам горожан, на место прибыли сотрудники ведомств.

Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. По данному сообщению проводится проверка, подробности уточняются.