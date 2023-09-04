В Самаре вдоль трамвайных путей на ул. Красноармейской установят дорожные блоки

Через перекресток ул. Красноармейской и Галактионовской открыли автомобильное и трамвайное движение
Фото: администрация Самары
В Самаре установят ограждения вдоль трамвайных путей на улице Красноармейской. Там планируют поставить водоналивные дорожные блоки, чтобы автомобилисты при движении «из города» не заезжали на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, в понедельник, 4 сентября 2023 года в Самаре открыли автомобильное движение через перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской. Водителям доступны две полосы: одна «в город», другая «из города». Запустили сегодня на этом участке и движение трамваев. Теперь они ходят по улице Красноармейской не до Галактионовской, а до Фрунзе.
- При совершении первых рейсов возникло небольшое скопление транспорта до улицы Садовой. Договорились, чтобы в течение дня отрегулировать светофорную фазу, увеличив цикл: зеленый сигнал будет гореть дольше, - рассказал директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.
В мэрии отмечают, что при движении транспорта в направлении «из города» приоритет будет отдан трамваям.
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