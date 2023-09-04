В Самаре открылись две выставки, посвященные женам героев и бойцам СВО

Выставки открыли в Окружном доме офицеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открылись две фотовыставки – «Жены героев» и «Лица Армии». Жители смогут посетить выставки в Окружном доме офицеров. Об этом сообщила жена командующего второй гвардейской общевойсковой армией, руководитель регионального комитета семей воинов Отечества и директор фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.

Так, на снимках изображены защитники Родины и те, кто ждет их в тылу. Также на выставке представили новый проект «Лица Армии». Фотограф, создавший необыкновенные снимки, на данный момент находится на передовой.

Напомним, впервые проект «Жены Героев» увидели год назад, и он сразу нашел отклик в сердцах самарцев и жителей других городов. На сегодняшний день проект охватил 83 региона, а участие в нем приняли 10 тысяч женщин.