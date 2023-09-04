Самару накроет сильная магнитная буря 14 сентября 2023 года

В город вновь придут магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре метеочувствительных горожан предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областной центр в середине сентября 2023 года.

По информации my-calend, магнитная буря придет в город 14 сентября, ее сила составит 4 балла. В этот день горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия, головную боль, слабость, также может снизится внимание и работоспособность, появится сонливость. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, в Самарскую область приходит «бабье лето» и устанавливается сухая погода. Специалисты сообщили о высоком риске возникновения лесных пожаров. Жителям не рекомендуют посещать лес в указанный период.