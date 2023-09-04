Самарская область присоединилась к марафону добровольных доноров

Самарцы принимают участие в донорском марафоне. Фото: пресс-служба Самарской областной клинической станции переливания крови

Самарская область присоединилась к марафону #ДавайВступай, который сегодня стартовал по всей стране. Цель марафона – привлечь молодых добровольцев к безвозмездному донорству.

По информации пресс-службы правительства региона, марафон приурочили к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также ко Всемирному дню донора костного мозга. Марафон пройдет в 72 городах страны. В старте мероприятия приняли участие 150 доноров, которые сдали кровь и ее компоненты.

Помимо этого, 17 человек вступили в регистр доноров костного мозга. Основную часть всех мероприятий в Самарской области планируют провести в конце сентября 2023 года.