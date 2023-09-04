В Самаре проверяют работу 50 новых автобусов

Специалисты контролируют новый транспорт. Фото: мэрия

Самара в минувшую пятницу получила 50 новых современных автобусов на газомоторном топливе. Специалисты проверяют работу и организацию транспортного сообщения.

По информации городской администрации, новые автобусы направили в Куйбышевский и Красноглинский районы. Транспорт оборудован для перевозки маломобильных граждан, а также его оснастили системами видеонаблюдения, информирования и кондиционером. Так, в Красноглинском районе автобусы передали маршрутам №1, 50, 51.

Транспорт продолжают готовить к рейсам, данные вносят в электронную систему и уже в течение текущей недели они станут доступными в транспортных приложениях, а до 9 сентября будет решен вопрос функционирования валидаторов. Профильные специалисты следят за чистотой подвижного состава, на этой неделе также проведут дополнительный выездной мониторинг работы маршрутов.