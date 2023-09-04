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НовостиОбщество4 сентября 2023 15:59

В Самаре восстановили движение трамваев на Ново-Садовой и пр. Масленникова

Из-за аварии движение трамваев было задержано
Алена ПРОВКИНА
Движение восстановлено

Движение восстановлено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты восстановили движение общественного транспорта. Задержка была объявлена из-за столкновения двух автомобилей.

По информации департамента транспорта областного центра, задержку движения трамваев объявили на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова по направлению в город днем в понедельник, 4 сентября 2023 года. На данный момент проблема устранена.

Напомним, также задержку движения троллейбусов объявили на проспекте Кирова. Транспорт остановили дерево, упавшее на контактную сеть. О сроках восстановления движения пока неизвестно.