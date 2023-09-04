В Самарской области погиб водитель из-за аварии у поселка Масленниково

На место прибыли сотрудники спецслужб. Фото: "ЧП Самара"

В Хворостянском районе Самарской области стало известно о страшной аварии. Легковой автомобиль попал под грузовик у поселка Масленниково.

Согласно предварительной информации, отечественная легковушка врезалась в грузовик лоб в лоб. Водитель машины выехал на встречную полосу. В результате аварии, погиб один человек, находящийся в салоне легкового автомобиля, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия.