Губернатор провел совещание с руководителями предприятий Самарской области

В Самаре обсудили развитие промышленных предприятий. Фото: Светлана Осьмачкина.

В Самаре состоялось расширенное заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». На встрече рассмотрели актуальные вопросы деятельности промышленных предприятий.

- В этот сложный период, конечно, отдельное слово благодарности заслуживает наша командная работа с Правительством Российской Федерации. Напомню, какие многомиллиардные меры поддержки - прямой поддержки, льготного кредитования - получили предприятия Самарской области в период пандемии и в связи с санкционным давлением. Мы старались каждое предприятие сопроводить в этой работе по привлечению мер поддержки, - сказал Дмитрий Азаров во время открытия заседания.

Также глава региона отметил, что федеральные меры поддержки предприятий губернии дополняются мерами поддержки на региональном уровне. Работа руководителей компаний привела к достойным результатам. Дмитрий Азаров подчеркнул, что санкционное давление будет усиливаться, но Самарская область сможет с этим справиться.

На данный момент в регионе фиксируют восстановительный и опережающий рост. За первое полугодие текущего года ИПП составил 107,2%. Стабильный рост показывают нефтедобывающие предприятия. Также восстановительные тенденции наблюдаются и в автомобилестроении, ИПП вырос более чем в полтора раза. Отдельные успехи отметили в сельском хозяйстве.

В завершении заседания президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев отметил, что на данный момент выстроили тесное взаимодействие между предприятиями и правительством региона.