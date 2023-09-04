Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 17:45

В Самарской области в ближайшие два дня будет по-летнему тепло

Жителей Самары обрадовали прогнозом погоды в начале сентября
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается потепление

В регионе ожидается потепление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в ближайшее время. В регионе ожидается «бабье лето» с 5 по 8 августа 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии будет по-летнему комфортно и тепло. При этом, в отдельных районах ожидается небольшой дождь, возможны грозы. В четверг пройдет холодный атмосферной фронт с увеличением областной. Ветер сменит свое направление на северно-западное, а интенсивность осадков увеличится.

Напомним, в Самарской области местные жители получили штормовое предупреждение. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.