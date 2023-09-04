В Самаре местный житель вывалился из окна и упал на козырек

Жители опубликовали кадры в социальных сетях. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами пострадавшего горожанина. Самарец выпал из окна днем в понедельник, 4 сентября 2023 года.

Согласно опубликованным данным, местный житель выпал из окна и приземлился на козырек подъезда. По словам очевидцев, пострадавший мог сломать ноги, но выжил. Судя по фотографиям, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Редакция «КП-Самара» направила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.