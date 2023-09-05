В Самаре обновили мобильное приложение для Объединенной транспортной карты

Обновленное приложение избавит самарцев от необходимости стоять в длинных очередях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» обновил мобильное приложение. Теперь жителям региона станет еще удобнее использовать пополнять карты. Об этом сообщил областной департамент транспорта, в сотрудничестве с которым и происходила модернизация.

Основным преимуществом обновленного приложения стала возможность пополнения всех видов транспортных карт при помощи NFC-модуля. Такое нововведение избавит самарцев от необходимости стоять в длинных очередях в кассу или дополнительно активировать платеж после отложенного онлайн-пополнения. Также в приложении теперь будет можно привязать неограниченное количество транспортных карт. Это особо поможет представителям большой семьи.

Для начала использования приложения необходимо пройти процедуру регистрации, указав номер телефона и адрес электронной почты. Кроме того, в приложении можно будет установить пароль или использовать вход по биометрии.

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