В Тольятти отметили 20-летие футбольной академии Коноплева

Глава региона поздравил воспитанников и тренеров с юбилеем академии / Фото: Дмитрий Бурлаков

Во вторник, 5 сентября 2023 года, свое 20-летие отмечает тольяттинская академия футбола имени Юрия Коноплева. В честь юбилея учебно-тренировочного центра сегодня прошло торжественное мероприятие. В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, за 20 лет академия многого достигла. Она выпустила настоящих звезд российского и мирового футбола, которые защищали честь нашей страны на различных турнирах, в том числе на ЧМ-2018. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что ребята, которые сейчас делают только первые шаги в футболе, смогут преумножить славу и российского футбола, и академии Коноплева. Сейчас в центре занимаются более 260 человек, с ними работают 33 тренера.

– Я уверен, что у академии светлое будущее. Мы в приподнятом настроении встречаем этот юбилей. У академии есть замечательный девиз «Россия, ты можешь больше». Но, уверен, и академия может больше. Вперед, академия Коноплева, – сказал губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что ранее правительство региона заключило партнерское соглашение с ГК «Акрон». Оно направлено на масштабное преображение академии. Там появятся футбольно-тренировочная база с новыми полями, оздоровительным комплексом и крытым манежем. Часть работ уже выполнены – постелено новое футбольное поле, обновлена материально-техническая база. В ближайшие дни планируется приступить к реконструкции манежа.

Губернатор в рамках своего визита в академию осмотрел ее здание и новое поле, а также пообщался с ребятами, которые тренируются там.

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