В Самарской области стартовал прием на конкурс «Студент года»

В регионе стартует конкурс для студентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начался прием заявок на участие в конкурсе «Студент года 2023». Горожане могут подать заявку можно на официальном сайте.

По информации пресс-службы правительства региона, за 11 лет конкурса его участниками стали более 6000 самарских студентов. На данный момент – это не просто конкурс, а целая программа, направленная на поддержку талантливых студентов. Проект интересен ребятам. В текущем году учащиеся смогут побороться за звание лучшего в 13-ти номинациях. При этом, заявку могут подать сразу на три номинации.

Чтобы стать обладателем «Гран-при «Студент года 2023» участнику нужно выиграть в индивидуальной номинации и продемонстрировать дополнительные заслуги.