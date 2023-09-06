Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новый состав правления

В должности первого заместителя президента – председателя правления банка утвердили Дмитрия Пьянова / Фото: пресс-служба ВТБ

Во вторник, 5 сентября 2023 года, состоялось заседание наблюдательного совета ВТБ. На нем утвердили изменения в составе правления банка. Как отмечают в организации, обновление команды управленцев связано со стратегическими задачами на 2024-2026 годы.

В должности первого заместителя президента – председателя правления банка утвердили Дмитрия Пьянова. Он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая «Открытие».

На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в банке работу с физлицами с 2018 года, зампредом избран Георгий Горшков. Печатников сосредоточится на собственных проектах. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения в отношении Георгия Горшкова и Алексея Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка.

– Мы готовимся к запуску новой стратегии, ключевыми элементами которой станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов. Рассчитываю, что обновленный состав правления способен успешно справиться с новыми задачами и продолжить интеграцию банка в экономику нового времени, – сказал президент – председатель правления банка Андрей Костин.

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