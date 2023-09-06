Самарцев приглашают на спектакль по пьесе Ибсена «Кукольный дом»

Зрители увидят историю о женщине, чей идеальный до поры мирок вдруг начинает рушиться

В следующую среду, 13 сентября 2023 года, в Самаре состоится спектакль по пьесе Ибсена «Кукольный дом» (16+). Драму покажет художественный театр в ДК Железнодорожников имени Пушкина (ул. Льва Толстого, 94).

Зрителям предстоит увидеть историю о Норе Хельмер. Она живет в уютном доме с преуспевающим мужем. Ей неведомы горести и печали. Однако малейшая ошибка запускает такую череду событий, при которых весь этот идеальный мирок начинает казаться фальшивым, а любящий и великодушный муж – мелочным и трусливым.

Билеты на спектакль можно приобрести в театральных кассах города. Они будут доступны и по Пушкинской карте.

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