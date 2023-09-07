Восточный экономический форум-2023 пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября

Сессии форума будут посвящены развитию искусственного интеллекта и российско-китайских экономических отношений / Фото: vk.com/forumvostok

Во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года состоится VIII Восточный экономический форум (ВЭФ). Его официальным партнером выступает Сбер. Банк представит на мероприятии инновационные сервисы для человека, бизнеса и государства.

Топ-менеджеры банка станут модераторами и участниками сессий форума, посвященных развитию искусственного интеллекта и российско-китайских экономических отношений, вопросам экологии и устойчивого развития, стартапам, государственно-частному партнерству, строительным проектам, лесной промышленности, здравоохранению, индивидуальному жилищному строительству и другим темам.

Одним из центральных элементов ВЭФ станет стенд Сбера — действующее отделение банка, в котором будут представлены технологии будущего. Перед ним будет установлен маяк — уменьшенная копия маяка Токаревского, одной из знаковых достопримечательностей Владивостока. Маяк банка укажет путь и станет местом встречи гостей и участников форума. Стенд будет состоять из пяти зон демонстрации цифровых продуктов и решений финансовой организации: интерактивный каталог, зона технологий и инноваций, зона HR и здоровья, зона искусственного интеллекта и зона «Образование и наука в Сбере».

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