Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 12:02

В Пензе открыта регистрация на Поволжский инклюзивный форум с международным участием

На нем обсудят вопросы образования, трудоустройства и предпринимательства для людей с ограниченными возможностями
Елена ВИДНАЯ

29 сентября в Пензе пройдет «Поволжский инклюзивный форум» с международным участием. Организатор мероприятия – Сбер. В нем примут участие представители органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Приглашенные эксперты совместно с участниками обсудят развитие инклюзивного образования в России, наиболее эффективные социальные проекты по инклюзивному предпринимательству, а также вопросы по трудоустройству людей с инвалидностью.

Участие в форуме бесплатное. Для регистрации нужно направить заявку в свободной форме на адрес электронной почты: drsnytkova@sberbank.ru. Кроме того, в форуме будет возможно поучаствовать в онлайн-формате.