В Пензе открыта регистрация на Поволжский инклюзивный форум с международным участием

29 сентября в Пензе пройдет «Поволжский инклюзивный форум» с международным участием. Организатор мероприятия – Сбер. В нем примут участие представители органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Приглашенные эксперты совместно с участниками обсудят развитие инклюзивного образования в России, наиболее эффективные социальные проекты по инклюзивному предпринимательству, а также вопросы по трудоустройству людей с инвалидностью.

Участие в форуме бесплатное. Для регистрации нужно направить заявку в свободной форме на адрес электронной почты: drsnytkova@sberbank.ru. Кроме того, в форуме будет возможно поучаствовать в онлайн-формате.