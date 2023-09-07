В Самаре температура воздуха поднимется до +25 градусов

В регионе будет по-летнему тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о погоде в ближайшие дни. В областную столицу пришло «бабье лето».

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшее время на территории региона будет по-летнему комфортно и тепло, только в отдельных районах пройдут небольшие дожди. По данным сайта gismeteo, температура воздуха поднимется до +25 градусов. При этом, со следующей неделе в областную столицу придут дожди.

Напомним, также специалисты предупредили местных жителей о надвигающихся магнитных бурях. Метеочувствительным следует подготовиться.