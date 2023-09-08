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НовостиОбщество8 сентября 2023 4:19

«Библиотеки Тольятти» нарушали сроки оплаты контрактов по нацпроекту

В рамках заключенных муниципальных контрактов работники учреждения не выплатили предпринимателям 480 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
По итогам проверки возбудили девять дел об административном правонарушении.

По итогам проверки возбудили девять дел об административном правонарушении.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе учреждением «Библиотеки Тольятти». Они связаны с закупкой товаров, работ и услуг.

— Работники нарушали сроки оплаты индивидуальным предпринимателям денежных средств в рамках заключенных муниципальных контрактов на общую сумму около 480 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре региона.

По итогам проверки возбудили девять дел об административном правонарушении. Также выяснилось, что нарушение сроков оплаты было допущено по контрактам, заключенным в целях реализации нацпроекта «Культура».

Они предусматривали выполнение работ, поставку материалов и товаров, предназначенных для оборудования модульных библиотек. Сейчас индивидуальным предпринимателям выплатили всю сумму задолженности.

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