«Библиотеки Тольятти» нарушали сроки оплаты контрактов по нацпроекту

По итогам проверки возбудили девять дел об административном правонарушении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе учреждением «Библиотеки Тольятти». Они связаны с закупкой товаров, работ и услуг.

— Работники нарушали сроки оплаты индивидуальным предпринимателям денежных средств в рамках заключенных муниципальных контрактов на общую сумму около 480 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре региона.

По итогам проверки возбудили девять дел об административном правонарушении. Также выяснилось, что нарушение сроков оплаты было допущено по контрактам, заключенным в целях реализации нацпроекта «Культура».

Они предусматривали выполнение работ, поставку материалов и товаров, предназначенных для оборудования модульных библиотек. Сейчас индивидуальным предпринимателям выплатили всю сумму задолженности.

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