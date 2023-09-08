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НовостиОбщество8 сентября 2023 16:44

В Самаре перенесли остановку общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек»

Остановку перенесли за пр. Кирова и улицу Мирную
Алена ПРОВКИНА
Остановку общественного транспорта перенесли

Остановку общественного транспорта перенесли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о переносе остановки общественного транспорта «Кинотеатра «Огонек». Это сделано для повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок.

По информации городской администрации, остановку перенесли за перекресток пр. Кирова и улицы Мирной. Указанный остановочный пункт оборудовали заездным карманом в обоих направлениях. Через остановку проходят маршруты общественного транспорта: автобусы №6, 29, 41, 47 51 и троллейбусы.

Напомним, местных жителей предупредили о задержке движения из-за аварии с трамваем. О причинах происшествия и пострадавших пока неизвестно.