В Самаре перенесли остановку общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек»

Остановку общественного транспорта перенесли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о переносе остановки общественного транспорта «Кинотеатра «Огонек». Это сделано для повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок.

По информации городской администрации, остановку перенесли за перекресток пр. Кирова и улицы Мирной. Указанный остановочный пункт оборудовали заездным карманом в обоих направлениях. Через остановку проходят маршруты общественного транспорта: автобусы №6, 29, 41, 47 51 и троллейбусы.

Напомним, местных жителей предупредили о задержке движения из-за аварии с трамваем. О причинах происшествия и пострадавших пока неизвестно.