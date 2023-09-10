В Самарской области водители за сутки 666 раз нарушили ПДД

Неосторожность за рулем прводит к плачевным последствиям. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области водители за сутки 666 раз нарушили правила дорожного движения. В этих авариях пострадало девять человек, две погибли. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в субботу, 9 сентября 2023. По данным официальной статистики, за эти сутки инспекторы ГИБДД выявили 666, в том числе 8 ДТП с пострадавшими.

- В этих авариях которых пострадали 9 человек, двое скончались. У участников ДТП состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 666 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами водителями с признаками опьянения – 12 и за нарушение требований к перевозке детей – 19. Задержан 1 водитель за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, - сообщили в ведомстве.

Так, в Пестравском районе на 114,505 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград водитель Lexus GS250 выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с SsangYong Rexton 2.7. в результате водитель «Лексуса» погиб на месте, а второй водитель госпитализирован.

А в Тольятти 83-летний водитель пенсионер на Ваз-21099 врезался в световую опору – и тоже оказался в больнице.