В Самарской области полицейские нашли у пассажира такси наркотики

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в значительном размере.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти полицейские на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» задержали пассажира такси на автомобиле Mercedes-Benz с наркотиками. Машину остановили для проверки документов водителя.
— Во время процедуры пассажир начал вести себя неадекватно, заметно нервничал и бросил на пол автомобиля сверток. Госавтоинспекторы с коврика под пассажирским сиденьем изъяли сверток с порошкообразным веществом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в значительном размере.
По словам ранее не судимого мужчины, он приобрел наркотики через интернет, для личного употребления и без цели сбыта. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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