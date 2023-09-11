В Самарской области полицейские нашли у пассажира такси наркотики

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в значительном размере. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» задержали пассажира такси на автомобиле Mercedes-Benz с наркотиками. Машину остановили для проверки документов водителя.

— Во время процедуры пассажир начал вести себя неадекватно, заметно нервничал и бросил на пол автомобиля сверток. Госавтоинспекторы с коврика под пассажирским сиденьем изъяли сверток с порошкообразным веществом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в значительном размере.

По словам ранее не судимого мужчины, он приобрел наркотики через интернет, для личного употребления и без цели сбыта. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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