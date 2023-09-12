Чемпионат ВХЛ стартовал во Дворце спорта Самары 10 сентября

«Летчики» проиграли соперникам со счетом 1:4. Фото: минспорта Самарской области

В воскресенье, 10 сентября, в Самаре стартовал регулярный чемпионат ВХЛ. Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого хоккеисты ЦСК ВВС провели первый домашний матч с хоккейным клубом «Тамбов». Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Перед матчем символическое вбрасывание шайбы произвел ветеран куйбышевского и самарского хоккея Евгений Тюрин. В этом году игрок куйбышевского «Маяка», экс-наставник команды мастеров ЦСК ВВС отметил свой 75-летний юбилей.

«Летчики» проиграли соперникам со счетом 1:4. Следующие домашние матчи команды состоятся 12, 14 и 16 сентября. ЦСК ВВС предстоит сыграть с саратовским «Кристаллом», «Ростовом» и воронежским «Бураном».

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