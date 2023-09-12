Самара попала в топ городов для неспешной жизни

Самара попала в список городов для спокойной жизни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара попала в топ-10 городов для неспешной жизни. Опрошенные признались, что в областном центре проще поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

По информации сервиса по поиску работы и персонала Работа.ру, специалисты провели исследование и узнали, в каких городах проще поддерживать неспешную жизнь и соблюдать баланс. Опрошенные признались, что самым подходящим городом для спокойной жизни является Калининград. На втором месте – Ярославль, а на третьем – Владимир.

Самара попала на 6 место. Также 9% респондентов проголосовали за Краснодар и Москву.