В Самарской области обновили подразделения Шенталинской больницы

На данный момент идет устройство кровли. Фото: минздрав СО

В Самарской области обновили фельдшерско-акушерский пункт на средства национального проекта. В ближайшее время жители села Асксакова смогут наблюдаться и проходить диспансеризацию в новом ФАПе.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, строительство здания началось в июле в рамках реализации проекта «Здравоохранение». Уже в этом году в селе планируют открыть новый современный медпункт, который оснастят всем необходимым. На данный момент на объекте завершают работы по устройству кровли, потом пункт подключат к проводке и водоснабжению.

Специалисты планируют начать прием граждан уже в текущем году. В селе проживает более 170 человек, в основном – пожилые граждане.