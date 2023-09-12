«Крылья» встретятся с болельщиками после матча с «Сочи» в Самаре

В этом году матч против «Сочи» состоится 23 сентября в 15:00. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

На следующей неделе 23 сентября в Самаре «Крылья Советов» после матча 9 тура МИР РПЛ с «Сочи» проведут встречу с болельщиками. После игры всех поклонников самарской команды ждут на стадионе в зоне VIP.

— На встречу смогут попасть все болельщики в атрибутике команды (шарфы, футболки, кепки и прочее), — рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, такая же встреча была организована осенью прошлого года. Тогда футболисты и тренерский штаб встретились с болельщиками после победного матча с «Сочи» на стадионе «Солидарность Самара Арене». Встреча прошла в неформальной обстановке и собрала большое количество поклонников команды.

В этом году матч против «Сочи» состоится 23 сентября в 15:00.

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