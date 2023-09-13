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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 5:57

В Самарской области пенсионер «вложил» деньги в мошенников

Житель региона хотел заработать на инвестициях, на попался в ловушку мошенников
Ирина СИНЕГУБОВА
Пенсионер перевел на указанные счета мошенников более 700 тысяч рублей.

Пенсионер перевел на указанные счета мошенников более 700 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевске Самарской области 62-летний местный житель нашел в интернете рекламу о выгодных инвестициях в крупную российскую компанию, оставил заявку на сайте и стал жертвой мошенников.

— Ему на телефон позвонил незнакомец, который предложил дополнительный заработок через инвестирование в акции. Мужчина согласился с условиями участия, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Зарегистрировавшись на рекомендованной интернет-платформе и создав «личный кабинет», пенсионер перевел на указанные счета мошенников более 700 тысяч рублей. Он так и дождался обещанных дивидендов, а попытка вывести деньги со счетов оказалась безуспешной.

«Личный кабинет» оказался заблокированным, а лже-сотрудник биржи перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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