Современные дворы понравятся как детям, так и взрослым. / Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области

В Кинеле появились сразу четыре современные спортплощадки. Они появились в трех дворах домов на улице Орджоникидзе, 122, улице Школьная, 7 и улице Украинская, 30. Также территорию для занятия спортом создали у образовательного центра «Лидер» в поселке Лебедь. Обновление данных дворов стало частью комплексной программы «Жилье и городская среда», направленной на улучшение качества жизни горожан.

Кроме того, ранее была обновлена спортивная инфраструктура и на других территориях Кинеля. Еще одной благоустроенной территорией стала Березовая роща, расположенная в поселке Алексеевка. Здесь были созданы пешеходные дорожки, установлено современное освещение, а также размещены лавки и контейнеры для мусора. Кроме того, в роще появился арт-объект «Семья». Благодаря новым условиям, любители бега и скандинавской ходьбы теперь могут проводить тренировки в комфортной и безопасной обстановке.

В поселке Усть-Кинельский, в сквере «Сосновый бор» также появился новый игровой комплекс, изготовленный из дерева. Благодаря своему гармоничному дизайну, он прекрасно сочетается с окружающей его природой. Сам сквер был заложен столетие назад, поэтому обновление его является важным этапом сохранения наследия. На первом этапе благоустройства были оформлены новые асфальтовые дорожки. В последующие годы была обустроена спортивная площадка с резиновым покрытием, а в этом году там появилась детская игровая зона.

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