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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:28

Большинство самарцев видят стабильность в работе

Многие горожане рассказали о своем отношении к труду
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы считают, что труд - это стабильность

Многие самарцы считают, что труд - это стабильность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство горожан видят стабильность в работе. Местные жители рассказали о своем отношении к труду.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 51% опрошенных горожан признался, что видят стабильность в труде. Также в работе горожане рассматривают развитие и порядок. Для русских, в целом, по мнению жителей Самары, труд – это стабильность, обязанность и карьера. Для французов же труд – это карьера, свобода и общение.

При этом, самарцы чаще всего приписывают нациям, которым свойственна коммуникабельность – испанцам, итальянцам и бразильянцам.