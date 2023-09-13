Большинство самарцев видят стабильность в работе

Многие самарцы считают, что труд - это стабильность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство горожан видят стабильность в работе. Местные жители рассказали о своем отношении к труду.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 51% опрошенных горожан признался, что видят стабильность в труде. Также в работе горожане рассматривают развитие и порядок. Для русских, в целом, по мнению жителей Самары, труд – это стабильность, обязанность и карьера. Для французов же труд – это карьера, свобода и общение.

При этом, самарцы чаще всего приписывают нациям, которым свойственна коммуникабельность – испанцам, итальянцам и бразильянцам.