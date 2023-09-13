Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 11:33

В Самарской области отберут 10 тысяч проб для проверки качества дорог

В регионе реализуют национальный проект
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проверяют ремонт дорог

Специалисты проверяют ремонт дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты планируют проверить качество дорожных работ. Для этого в регионе отберут 10 тысяч проб.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». На данный момент подрядчики выполнили устройство асфальтобетонной смеси на 77,7%. В текущем году дорожники уложили 2,3 млн из почти 3 млн квадратных метров асфальтобетонной смеси.

Проверку работы проводят на каждом этапе. Отобранные материалы проверяют на соответствие нормам по содержанию воздушных пустот.