В Самарской области отберут 10 тысяч проб для проверки качества дорог

Специалисты проверяют ремонт дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты планируют проверить качество дорожных работ. Для этого в регионе отберут 10 тысяч проб.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». На данный момент подрядчики выполнили устройство асфальтобетонной смеси на 77,7%. В текущем году дорожники уложили 2,3 млн из почти 3 млн квадратных метров асфальтобетонной смеси.

Проверку работы проводят на каждом этапе. Отобранные материалы проверяют на соответствие нормам по содержанию воздушных пустот.