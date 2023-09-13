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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:00

Самару накроет сильная магнитная буря 15 сентября 2023 года

В городе ожидается серия магнитных бурь
Алена ПРОВКИНА
В город вернутся магнитные бури

В город вернутся магнитные бури

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару вновь придет сильная магнитная буря в пятницу, 15 сентября 2023 года. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации сервиса my-calend, в городе пройдет серия магнитных бурь с 13 по 17 сентября 2023 года. В пятницу, 15 сентября, жители областного центра столкнуться с 4-балльной магнитной бурей. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль и слабость. Также может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Горожанам рекомендуют не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Напомним, в Самарской области местным жителям рассказали о погоде в ближайшие дни. С 13 по 15 сентября сохранится неустойчивый характер погоды.