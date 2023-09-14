В Самаре сварщик подобрал чужую карту во время прогулки по набережной

Мужчина признался, что нашел чужую карту во время прогулки с супругой на Ульяновском спуске. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В июле этого года в Самаре у 56-летней местной жительницы пропала банковская карта, а позже с нее списалось более 6 тысяч рублей. Вором оказался сварщик, который гулял по набережной и подобрал карту.

— Картой расплачивались в магазинах на проспекте Масленникова и улице Мичурина. Спустя сутки виновника нашли: им оказался 45-летний житель Октябрьского района, который работает сварщиком, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, самарец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории Тольятти. Мужчина признался, что нашел чужую карту во время прогулки с супругой на Ульяновском спуске. Она лежала под лавочкой на песке.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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