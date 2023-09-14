Назван самый инновационный банк России 2023 года

Возглавил рейтинг инновационных банков России Сбер

Сколково (Sk Fintech Hub) составил рейтинг инновационных банков России по итогам первого полугодия 2023-го. Возглавил его Сбер. Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов; акселераторы для школьников и студентов; платформа цифровых активов; а также активная деятельность по организации хакатонов.

— Лидирующая позиция в рейтинге — еще одно подтверждение значимости разработанных нами инновационных решений и инвестиций в новые технологии. Мы развиваем собственную линейку акселераторов, проводим хакатоны, запустили платформу для стартапов по поиску инвесторов и заказчиков, а также платформу цифровых активов, где уже состоялось 50 выпусков ЦФА юридическими лицами, — отметил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Всего в исследовании приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 19 критериям в пяти блоках: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы». Одним из ключевых критериев стало наличие в банке исследований в сфере искусственного интеллекта. Также в рейтинг добавлены критерии по запуску школьных и студенческих акселераторов.

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