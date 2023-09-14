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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:44

Назван самый инновационный банк России 2023 года

Исследование провел Сколково (Sk Fintech Hub)
Илона МАЙСКАЯ
Возглавил рейтинг инновационных банков России Сбер

Возглавил рейтинг инновационных банков России Сбер

Сколково (Sk Fintech Hub) составил рейтинг инновационных банков России по итогам первого полугодия 2023-го. Возглавил его Сбер. Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов; акселераторы для школьников и студентов; платформа цифровых активов; а также активная деятельность по организации хакатонов.

— Лидирующая позиция в рейтинге — еще одно подтверждение значимости разработанных нами инновационных решений и инвестиций в новые технологии. Мы развиваем собственную линейку акселераторов, проводим хакатоны, запустили платформу для стартапов по поиску инвесторов и заказчиков, а также платформу цифровых активов, где уже состоялось 50 выпусков ЦФА юридическими лицами, — отметил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Всего в исследовании приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 19 критериям в пяти блоках: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы». Одним из ключевых критериев стало наличие в банке исследований в сфере искусственного интеллекта. Также в рейтинг добавлены критерии по запуску школьных и студенческих акселераторов.

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