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НовостиОбщество14 сентября 2023 16:43

В Самаре бродячие собаки атаковали автомобиль на улице Фадеева

Горожане поделились кадрами в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Собаки напали на автомобиль. Фото: "Честная Самара"

Собаки напали на автомобиль. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные пожаловались на очередную стаю собак. Агрессивные животные вновь напали на автомобиль.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, стая агрессивных собак орудует в районе 15-й поликлиники. Животные портят машины. По словам очевидцев, бродячие собаки накинулись на легковушку минувшей ночью, с 12 по 13 сентября 2023 года, во дворе на улице Фадеева, 59.

Напомним, в середине апреля текущего года местные жители уже жаловались на агрессивных собак, нападавших на автомобиль. Инцидент произошел на 5-ой просеке.