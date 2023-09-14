В Самаре бродячие собаки атаковали автомобиль на улице Фадеева

Собаки напали на автомобиль. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные пожаловались на очередную стаю собак. Агрессивные животные вновь напали на автомобиль.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, стая агрессивных собак орудует в районе 15-й поликлиники. Животные портят машины. По словам очевидцев, бродячие собаки накинулись на легковушку минувшей ночью, с 12 по 13 сентября 2023 года, во дворе на улице Фадеева, 59.

Напомним, в середине апреля текущего года местные жители уже жаловались на агрессивных собак, нападавших на автомобиль. Инцидент произошел на 5-ой просеке.