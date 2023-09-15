В Самаре пенсионерка продала квартиру по указанию мошенников

Женщина перевела мошенникам крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местная жительница стала жертвой мошенников. По указанию злоумышленников пенсионерка передала злоумышленникам более 8 млн рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожанка обратилась за помощью в полицию и рассказала о хищении крупной суммы. Оказалось, в течение двух месяцев потерпевшей поступали звонки от неизвестных, которые убеждали женщину в том, что ее квартира выставлена на продажу, а злоумышленники пытаются взять кредит на ее имя. Потерпевшая доверилась неизвестным и самостоятельно продала квартиру за 4,5 млн рублей.

Также пенсионерка взяла кредит на сумму более 4 млн рублей и перевела деньги на «безопасный счет». После этого с женщиной связался мошенник и поблагодарил за подаренные 8 млн рублей. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.