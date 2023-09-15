Многие компании в Самаре хотели бы участвовать в программе распределения

Компании хотели бы участвовать в программе распределения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре многие компании готовы участвовать в программе распределения. Работодатели предоставят рабочие места выпускникам вузов.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждая вторая компания (51%) хотела бы поучаствовать в программе распределения. Чаще всего работодатели рассчитывают привлечь молодых инженеров. Еще в 15% компаний отметили, что они уже сотрудничают с университетами, а каждая пятая организация не планируют принимать участвовать в программе.
При этом, компании, которые уже сотрудничают с университетами, превышает численность сотрудников более 1000 человек.