Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 6:58

Многие компании в Самаре хотели бы участвовать в программе распределения

Компании не против предоставлять рабочие места выпускникам вузов
Алена ПРОВКИНА
Компании хотели бы участвовать в программе распределения

Компании хотели бы участвовать в программе распределения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие компании готовы участвовать в программе распределения. Работодатели предоставят рабочие места выпускникам вузов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждая вторая компания (51%) хотела бы поучаствовать в программе распределения. Чаще всего работодатели рассчитывают привлечь молодых инженеров. Еще в 15% компаний отметили, что они уже сотрудничают с университетами, а каждая пятая организация не планируют принимать участвовать в программе.

При этом, компании, которые уже сотрудничают с университетами, превышает численность сотрудников более 1000 человек.