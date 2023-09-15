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НовостиОбщество15 сентября 2023 11:33

Еще 98 ребят из Донецка отдохнут в самарских детских лагерях

В учреждениях проведут дополнительную смену для ребят из ДНР
Анастасия ПИГИНА
Для юных гостей из ДНР подготовили насыщенную образовательную и экскурсионную программу.

Для юных гостей из ДНР подготовили насыщенную образовательную и экскурсионную программу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдет дополнительная смена для детей из ДНР. Еще 98 ребят из столицы Донецкой народной республики отдохнут в детских оздоровительных лагерях региона.

Еще одна делегация детей 14 сентября прибыла на поезде в Самару. В составе делегации - 10 сопровождающих. Учителя школ и воспитатели детсадов Донецка. 21 осенний день ребята проведут в детских оздоровительных лагерях Самарской области.

Для многих детей такая поездка в лагерь первая в их жизни. Юные гости за время отдыха смогут насладиться насыщенной спортивно-досуговой и экскурсионной программой. Ребята прогуляются по живописной самарской набережной и другим знаковым местам областного центра. Конечно, экскурсия по городу не может пройти без посещения музея «Самара Космическая». Так как начался учебный год, дети будут не только отдыхать, но и изучать школьные предметы.

Напомним, за летний период в Самарской области уже успели отдохнуть триста ребят из Снежного и пятьдесят из Сватово. Всего в губернии успели побывать более 500 человек из ДНР и ЛНР.

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