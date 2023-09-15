Вратарь «Крыльев Советов» вызвана в национальную сборную Республики Беларусь

22 сентября состоится первый матч Беларусь – Босния и Герцеговина. / Фото: официальный сайт ПФК Крылья Советов

Вратарь «Крыльев Советов» Мария Свидунович вызвана в национальную сборную Беларуси для участия в матчах Лиги наций УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба футбольной команды.

Вратарь женской команды «Крылья Советов» Мария Свидунович была приглашена в национальную сборную Беларуси для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет с 17 по 27 сентября. Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, Свидунович примет участие в международных матчах Лиги наций УЕФА среди женщин сезона-2023/24. Мария Свидунович перешла в «Крылья Советов» в марте этого года, перебравшись из футбольного клуба «Минск». Она уже имеет опыт выступлений за национальную сборную Беларуси, впервые дебютировав в 2019 году.

Первый матч Беларуси состоится 22 сентября, команда сыграет против Боснии и Герцеговины в городе Дьер в Венгрии. Вторая игра пройдет 26 сентября. Сборная Беларуси встретится с командой Чехии. Матч состоится в городе Велика-Горица, который находится в Хорватии.

Напомним, что не только женская команда «Крыльев Советов» радуется успехам своего вратаря. Недавно капитан мужской команды также сделал важный вклад в успех национальной сборной. Он спас сборную России от поражения в игре с Катаром.

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