Пожарный поезд тушит возгорание на территории подшипникового завода Самары

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения все еще борются с огнем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 15 сентября 2023 года, в Самаре произошел крупный пожар на территории бывшего подшипникового завода. В его тушении принимает участие пожарный поезд Куйбышевской магистрали. Пожарно-спасательные подразделения также провели пенные атаки в очаг возгорания.

- Специализированный состав был направлен для оказания помощи пожарным расчетам. Угрозы объектам инфраструктуры поезда нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области

В заброшенном здании горит масло. Из-за чего начался пожар на территории предприятия и его площадь до сих пор неизвестно.

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