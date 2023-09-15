В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке

Рабочий упал с высоты второго этажа и скончался от полученных травм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагический инцидент произошел на строительной площадке в Куйбышевском районе Самары. На строительном объекте не соблюдали технику безопасности, что привело к смерти человека. Следственный отдел возбудил уголовное дело по этому факту. Об этом сообщил СУ СК по Самарской области.

В Самаре 8 июля 2023 года на строительном объекте, где ведутся работы по возведению жилого дома, произошел несчастный случай. В результате нарушения правил безопасности работник упал с высоты второго этажа. Все указывает на то, что инцидент был вызван небрежным отношением к соблюдению мер предосторожности. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, однако он скончался от полученных повреждений.

Следствие проводит все необходимые мероприятия, чтобы установить полный ход событий и выявить виновных лиц. Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал