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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 9:05

В Сызранском районе Самарской области водитель сбил корову

31-летнего мужчину, который был за рулем «семерки», доставили в больницу, откуда его отпустили лечиться домой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Водитель в темноте не заметил животное.

Водитель в темноте не заметил животное.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участием коровы произошло в Сызранском районе Самарской области на дороге «Урал – Варламово – Сызрань» вечером в субботу, 16 сентября 2023 года. 31-летний водитель на автомобиле ВАЗ 2107 в темноте не заметил животное и сбил его, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- С места происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение, - уточнили в полиции.

О состоянии коровы ничего не сообщается.

Всего за 16 сентября в Самарской области зарегистрировали 10 аварий, в которых пострадали 11 человек. Крупное ДТП произошло в Самаре. На Московском шоссе столкнулись семь машин, три человека пострадали, они сейчас находятся в больнице. Среди пострадавших есть ребенок.