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НовостиОбщество18 сентября 2023 5:27

Самарцы пожаловались на канализационную реку на улице Футболистов

Горожане опубликовали кадры в социальной сети
Алена ПРОВКИНА
Вода течет уже несколько дней. Фото: Евгений Щекин

Вода течет уже несколько дней. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями коммунальных аварий. Очередная река течет по улице Футболистов.

Кадрами коммунальной реки поделился городской блогер Евгений Щекин. Судя по опубликованному видео, из-за прорыва образовалась бурная река, которая течет вниз по улице. Школьники стараются перепрыгивать поток и не мочить ноги. По словам местных жителей, вода течет с пятницы. О причинах прорыва пока неизвестно.

Напомним, также горожане делятся в социальных сетях кадрами нападения агрессивных животных. Бродячие собаки атаковали припаркованных автомобиль на улице Фадеева.