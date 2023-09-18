Самарцы пожаловались на канализационную реку на улице Футболистов

Вода течет уже несколько дней. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями коммунальных аварий. Очередная река течет по улице Футболистов.

Кадрами коммунальной реки поделился городской блогер Евгений Щекин. Судя по опубликованному видео, из-за прорыва образовалась бурная река, которая течет вниз по улице. Школьники стараются перепрыгивать поток и не мочить ноги. По словам местных жителей, вода течет с пятницы. О причинах прорыва пока неизвестно.

Напомним, также горожане делятся в социальных сетях кадрами нападения агрессивных животных. Бродячие собаки атаковали припаркованных автомобиль на улице Фадеева.